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    Рыжиков: «У «Рубина» адаптационный период. Остается работать и терпеть»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков поделился наблюдениями от гостевого матча 9-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

    — Оценка нормальная. Я думаю, поле не дало ни нам, ни «Краснодару» проявить лучшие качества. Было много борьбы, много нарушений, но сказалось мастерство игроков «Краснодара», которые выжали из своих моментов гол, а мы нет. Нам остается только работать и терпеть. У нас еще идет адаптационный период.

    — Чувствуется ли прогресс в игре команды?

    — О прогрессе пока тяжело говорить. Ребята стараются. На прогресс посмотрим в конце мая, на каком месте мы закончим чемпионат. Сейчас пока тяжело говорить. Ребята стараются, работают, что-то получается, что-то нет. Равнодушных на поле не было. Бились, старались. Но счет на табло. Хочется пожелать болельщикам терпения, веры в команду. Чтобы они верили в нас. 15 октября мы наконец-то играем на «Казань Арене», очень этого ждем. Думаю, это положительно скажется на игре команды. Новые игроки увидят, какой у нас красавец-стадион. Думаю, не ударим в грязь лицом.

    Источник: ФК «Рубин»

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    03.10.2016 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 октября 2016, 08:04

      Подзатянулся адаптационный период...

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 3 октября 2016, 20:35

      Крепись, Серёга!!!!
      кончится адаптация- может и на пенсию пора будет идти.....
      говорят же, что Рубин- долгосрочный проект...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 октября 2016, 17:40

      У Рубина адаптационный период длиться со дня ухода Курбана Бердыева)))

      0
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      Рейтинг: +34

      15426378s 3 октября 2016, 13:54

      у Рыжикова критические дни, ну о чем можно говорить.

      -2
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