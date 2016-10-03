Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Братья Березуцкие выбивают у дочерней компании «Зенита» 17 миллионов

    Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие намерены через суд добиться выплаты им долга со стороны дочерней компании «Зенита» «Зенит премьер футбол». Армейские футболисты и бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов несколько лет назад открыли компанию «Премьер футбол групп», которая в 2011 году выдала несколько займов «Зенит премьер футбол» на общую сумму в 16 миллионов рублей.

    За это время выплаты по процентам составили еще 1 миллион. Теперь футболисты выбивают долг через суд, подав иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2016 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik 3 октября 2016, 17:39

      Без лоха и жизнь плоха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 3 октября 2016, 11:38

      Молодцы пусть выбивают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 3 октября 2016, 11:27

      Зенитовцы жулики, не стоило им такие суммы доветять

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Ubuntu 3 октября 2016, 13:30

      Не разведешь - не проживёшь

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11