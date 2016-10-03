Веденеев: «Арбитр совершил одну ошибку, а у «Спартака» их тьма. Надо уметь проигрывать»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев не считает, что в матче питерцев со «Спартаком» (4:2) в 9-м туре РФПЛ на результат повлияли судейские ошибки.

«Когда на своей половине поля нарушил правила Кришито, счет был 3:2 в пользу «Зенита». Предположим, что защитник петербургского клуба получил вторую желтую карточку и удален с поля. И что дальше? Так ли развивалась в этот момент игра, что «Спартак» должен был обязательно перехватить инициативу и забить гол, уйти от поражения и вырвать ничью?

Нет, игра шла с преимуществом «Зенита», и удаление Кришито на 85-й минуте не означало, что вот сейчас «Спартак» навалится на десятерых зенитовцев и сотворит чудо. Почти наверняка сегодня сообщалось бы, что «Зенит» вдесятером победил лидера. Сколько раз вообще в футболе за такое время проигрывающая матч команда забивает гол? Посмотрите статистику, и вы поймете, что это случается крайне редко. Тем более что перед «Спартаком» была не команда из ФНЛ, забравшаяся по кубковой сетке куда-то наверх, а «Зенит»!

Судья не отменил чистый гол в ворота «Зенита». И он не придумал два пенальти в ворота «Спартака». Зато в паре эпизодов рефери не выписал вторые «горчичники» игрокам московского клуба. Что же в сухом остатке — судья совершил одну не результативную ошибку. Одну! Плохо, но хочется спросить: а сколько ошибок в этом матче совершила оборона «Спартака»? Тьму! Вот на этом, наверное, стоило бы сосредоточить свое внимание руководителям «Спартака». В бесчисленной череде ошибок, допущенных обороной обеих команд, есть одна судейская. Вот и все. Нужно уметь проигрывать. К победному для «Зенита» результату промах арбитра отношения не имеет», – заявил Веденеев.