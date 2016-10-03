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  • Веденеев: «Арбитр совершил одну ошибку, а у «Спартака» их тьма. Надо уметь проигрывать»

Веденеев: «Арбитр совершил одну ошибку, а у «Спартака» их тьма. Надо уметь проигрывать»

3 октября 2016, 10:46
14

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев не считает, что в матче питерцев со «Спартаком» (4:2) в 9-м туре РФПЛ на результат повлияли судейские ошибки.

«Когда на своей половине поля нарушил правила Кришито, счет был 3:2 в пользу «Зенита». Предположим, что защитник петербургского клуба получил вторую желтую карточку и удален с поля. И что дальше? Так ли развивалась в этот момент игра, что «Спартак» должен был обязательно перехватить инициативу и забить гол, уйти от поражения и вырвать ничью?

Нет, игра шла с преимуществом «Зенита», и удаление Кришито на 85-й минуте не означало, что вот сейчас «Спартак» навалится на десятерых зенитовцев и сотворит чудо. Почти наверняка сегодня сообщалось бы, что «Зенит» вдесятером победил лидера. Сколько раз вообще в футболе за такое время проигрывающая матч команда забивает гол? Посмотрите статистику, и вы поймете, что это случается крайне редко. Тем более что перед «Спартаком» была не команда из ФНЛ, забравшаяся по кубковой сетке куда-то наверх, а «Зенит»!

Судья не отменил чистый гол в ворота «Зенита». И он не придумал два пенальти в ворота «Спартака». Зато в паре эпизодов рефери не выписал вторые «горчичники» игрокам московского клуба. Что же в сухом остатке — судья совершил одну не результативную ошибку. Одну! Плохо, но хочется спросить: а сколько ошибок в этом матче совершила оборона «Спартака»? Тьму! Вот на этом, наверное, стоило бы сосредоточить свое внимание руководителям «Спартака». В бесчисленной череде ошибок, допущенных обороной обеих команд, есть одна судейская. Вот и все. Нужно уметь проигрывать. К победному для «Зенита» результату промах арбитра отношения не имеет», – заявил Веденеев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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ЮЗИК
1475481205
золотые слова,всё сказал правильно
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BANNIKOV1970
1475481779
ошибка это вы,и о этом страна не раз пожалеет
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Диктор
1475484821
ВИДАТЬ И ТЕБЕ ОБЪЕКТИВНО ДУМАТЬ НУ НИ КАК ИЛИ ЖЕ ТЫ ПРОСТО МАТЧ НЕ СМОТРЕЛ.
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alp
1475485682
все нормальные люди и вообще, прогрессивное человечество, это, бесспорно понимают. но упроротым спамовцам этого не понять )))
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Kareon
1475486609
Виденеев это ошибка арбитра роковая удаляй кришито и еще 10 минут у спартака впереди я думаю такой спартак зенит до давил бы и было бы одно очко
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Патриот_Руси
1475487171
Весь мачт в ошибках
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takca
1475487860
Только во 2 м тайме 9 ошибок в пользу побирушек из зенита. Судья четко прососал что Спартак перехватил инициативу ну и осадил их согласно купленным билетам.
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ZzzzzzzzZzzzzzzz
1475489418
Судья в обе стороны ошибался, чего только стоит рука попова перед своей штрафной в первом тайме
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ZzzzzzzzZzzzzzzz
1475489527
Спартак ни когда сам не проигрывает, то судьи мешают, то поле плохое, то после кубка устали не восстановилась, одни жалобы
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