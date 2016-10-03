МЛС. «Сиэтл» в гостях обыграл «Ванкувер»

В МЛС прошел очередной матч регулярного чемпионата, в котором «Ванкувер» принимал «Сиэтл». В первом тайме команды обменялись голами, у хозяев отличился с пенальти Педро Моралес, у гостей – Освальдо Алонсо. Победный мяч «Сиэтл» забил на 81-й минуте – Брэд Эванс был точен с одиннадцатиметровой отметки. По ходу второго тайма арбитр матча показал две красные карточки.

МЛС. Регулярный чемпионат

Ванкувер – Сиэтл – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Морелес , 25 (пенальти); 1:1 – Алонсо, 39; 1:2 – Эванс, 81 (пенальти)

Удаления: Моралес, 53 – Эванс, 84