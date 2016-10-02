Гусев: «ЦСКА нужно двигаться дальше»

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от предстоящей игры московского клуба против «Ростова» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Обе команды будут подуставшими после Лиги чемпионов, и никто особо не станет этого скрывать. И «Ростов», и ЦСКА будут действовать аккуратно, потому что было отдано много сил в предыдущих еврокубковых матчах. Будем надеяться, что команды порадуют нас голами и красивым футболом.

ЦСКА вне зависимости от обстоятельств хочет выиграть. А поражение от «Тоттенхэма» надо забыть и двигаться дальше. Не знаю, забьет ли сегодня Траоре. Но я всегда ставлю на ЦСКА, и буду надеяться на победу армейцев», – отметил Гусев.