Михайленко: «Некоторые игроки «Днепра» слишком рано попали в Премьер-лигу»

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко оценил игру своей команды в матче УПЛ с «Александрией» (1:4).

«Выводы будут сделаны после того, как команда соберется после игр сборных. Нужно понимать, что некоторые игроки слишком рано попали в Премьер-лигу. Для них конкурировать здесь пока очень тяжелая задача. Выводы будут такого плана, что будут играть бойцы — люди, которые могут бороться, драться за результат, за «Днепр», за свое имя, в конце концов. Мы ограничены в выборе людей, но даже в такой ситуации будут играть бойцы, люди с сильным характером.

Виноват, конечно, тренер. И основная вина лежит на мне, на тренерском штабе. Не хватило концентрации, сил сдерживать игроков противника на стандартах. Ошибки носили индивидуальный характер. В этом сезоне у нас очень часто рвется именно на стандартных положениях. Проблемы и с ростом, и с концентрацией. Тренерская вина основная, но игроки тоже должны понимать, цвета какого клуба они защищают», — сказал он.