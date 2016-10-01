Пранделли – новый главный тренер «Валенсии»

Итальянский специалист Чезаре Пранделии стал новым главным тренером «Валенсии».

«Футбольный клуб «Валенсия» хочет объявить болельщикам о том, что достигнуто соглашение с Чезаре Пранделии, который назначен на пост главного тренера до 30 июня 2018 года.

Новый тренер будет представлен прессе в понедельник, а позже в тот же день проведет первую тренировку», – сказано в объявлении на официальном сайте «Валенсии».

На протяжении своей карьеры Пранделли возглавлял «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому», «Фиорентину», сборную Италии и «Галатасарай», который он покинул в 2015 году.