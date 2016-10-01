Семин: «Кем из четырех задействованных в матче против «Арсенала» нападающих доволен? Чорлукой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1.

«Хорошо, когда у команды есть характер. Проблема в атаке и реализации моментов, конечно, есть. Да и какое-то странное судейство сегодня было. Не понял некоторых решений главного судьи. Кем из четырех нападающих, задействованных сегодня в атаке доволен? Чорлукой«, – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».