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    Семин: «Кем из четырех задействованных в матче против «Арсенала» нападающих доволен? Чорлукой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с тульским «Арсеналом» со счетом 1:1.

    «Хорошо, когда у команды есть характер. Проблема в атаке и реализации моментов, конечно, есть. Да и какое-то странное судейство сегодня было. Не понял некоторых решений главного судьи. Кем из четырех нападающих, задействованных сегодня в атаке доволен? Чорлукой«, – сказал Семин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2016 19:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 октября 2016, 13:48

      это реально пиздец, хоть Чорлуку в нападение ставь, хуже точно не будет..

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 20:22

      Странное судейство недоарбитра Сельдякова обращало на себя внимание ещё в матче Оренбург - Спартак, особенно с назначением пенальти в ворота красно-белых.

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