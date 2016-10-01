Савин: «Две тысячи человек на трибунах – мало для такого поединка, как между «Крыльями Советов» и «Анжи»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин поделился мнением о матче 9-го тура РФПЛ между самарским клубом и «Анжи» (2:1), отметив, что такие встречи должны собирать больше зрителей на трибунах, чем пришедшие две тысячи человек.

«У меня не получилось убить в себе футболиста. Но я переживаю за те команды, за которые играл. В душе всегда поддерживаю «Крылья Советов». Две тысячи человек – это мало для такого поединка. С болельщиками «Крыльев» у нас позитивная и обоюдная радость друг с другом. Я зашел на фанатский сектор, сказал всем «спасибо». Мне понравился футбол, симпатично играл самарский коллектив. Особенно в атаке. Поэтому результат вполне закономерен», – передает слова Савина корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.