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  • Дзагоев и Вернблум не помогут ЦСКА в матче против «Ростова»

Дзагоев и Вернблум не помогут ЦСКА в матче против «Ростова»

1 октября 2016, 17:02
10

Полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Понтус Вернблум не помогут московскому клубу в матче 9-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, россиянин не сыграет в данной встрече из-за травмы, швед – из-за перебора желтых карточек.

Полностью заявка армейцев на встречу выглядит следующим образом:

Вратари: Акинфеев, Чепчугов.

Защитники: А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников.

Полузащитники: Натхо, Еременко, Головин, Ионов, Миланов, Гордюшенко, Тошич.

Нападающие: Траоре, Страндберг.

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет завтра на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Дзагоев Алан Вернблум Понтус
Комментарии (10)
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Чикомас
1475332897
Ладно Дзагоев...хотя конечно тоже потеря...Но потеря Верблюда, это очень серьезно.......
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товрос
1475333665
слава богу,хоть костолома армейского не будет
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Aztec58
1475334596
Слава Богу, костолом на отдыхе.
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BAIv
1475338692
Ростов вперед... хотя они лучше от обороны играют
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sour12
1475372144
когда уже у цска будут игроки?сколько можно то......кто то травмирован или на карточке и заменить некем ....головин талантлив, но на позиции опорого хавбека вообще минус полный ...даже миланов лучше бы смотрелся... а форвард один более менее и тот в аренду взяли...швед с хорошими антропометрическими данными и видением игры, но он молодой ему не хватает опыта и игровой практики, в обороне на березуцких и игнашевиче всё 3 защитника случись что и ппц и при этом они не молодеют....хотя в чемпионате ещё и выезжают, но в ЛЧ это очень тяжело....цска просто изматывают и дожимают....
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ПФК ЦСКА Моscow
1475389397
тяжело будет без них
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