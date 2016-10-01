Дзагоев и Вернблум не помогут ЦСКА в матче против «Ростова»

Полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Понтус Вернблум не помогут московскому клубу в матче 9-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, россиянин не сыграет в данной встрече из-за травмы, швед – из-за перебора желтых карточек.

Полностью заявка армейцев на встречу выглядит следующим образом:

Вратари: Акинфеев, Чепчугов.

Защитники: А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников.

Полузащитники: Натхо, Еременко, Головин, Ионов, Миланов, Гордюшенко, Тошич.

Нападающие: Траоре, Страндберг.

Напомним, матч между «Ростовом» и ЦСКА пройдет завтра на стадионе «Олимп-2» и начнется в 19:00 по московскому времени.