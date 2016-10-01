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    Абаев, Баринов и Портнягин начнут матч с «Арсеналом» с первых минут

    Стали известны составы, в которых «Локомотив» и «Арсенал» начнут поединок девятого тура РФПЛ.

    «Локомотив»: Абаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, Денисов В., Фернандеш, Баринов, Миранчук, Самедов, Хенти, Портнягин.

    Запасные: Гилерме, Лобанцев, Логашов, Шишкин, Коломейцев, Ндинга, Касаев, Янбаев, Майкон, Игнатьев, Шкулетич.

    «Арсенал»: Левашов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара, Власов, Берхамов, Бурмистров, Стеклов, Фримпонг, Форбс.

    Запасные: Фильцов, Ершов, Хагуш, Денисов, Максимов, Шешуков, Рожков, Горбатенко, Мухаметшин, Аппаев.

    Источник: РПЛ

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    01.10.2016 16:16
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