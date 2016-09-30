«Зенит» – самая результативная команда сентября среди клубов ведущих чемпионатов

«Зенит» стал самой результативной командой сентября среди клубов Испании, Англии, Германии, Италии, России, Португалии и Франции.

В этом месяце петербуржцы одержали победы над «Арсеналом» (5:0), «Маккаби» (4:3), «Рубином» (4:1), «Тамбовом» (5:0) и АЗ (5:0), а также сыграли вничью с «Анжи» (2:2).

Таким образом, «Зенит» забил 25 голов в шести сентябрьских матчах во всех турнирах. На втором месте по этому показателю среди команд ведущих лиг находится дортмундская «Боруссия» (22 гола в шести матчах), на третьем – «Барселона» (21 мяч в шести играх).