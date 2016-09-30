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  • «Зенит» – самая результативная команда сентября среди клубов ведущих чемпионатов

«Зенит» – самая результативная команда сентября среди клубов ведущих чемпионатов

30 сентября 2016, 20:31
21

«Зенит» стал самой результативной командой сентября среди клубов Испании, Англии, Германии, Италии, России, Португалии и Франции.

В этом месяце петербуржцы одержали победы над «Арсеналом» (5:0), «Маккаби» (4:3), «Рубином» (4:1), «Тамбовом» (5:0) и АЗ (5:0), а также сыграли вничью с «Анжи» (2:2).

Таким образом, «Зенит» забил 25 голов в шести сентябрьских матчах во всех турнирах. На втором месте по этому показателю среди команд ведущих лиг находится дортмундская «Боруссия» (22 гола в шести матчах), на третьем – «Барселона» (21 мяч в шести играх).

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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Parham
1475256754
ВОТ ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ!!!
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Grelas
1475258924
Приятно, молдцы!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1475259974
Другим российским клубом есть у кого поучится
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овертайм
1475261430
посмотрим чо со спартаком будет)
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ivanthebest
1475264037
Надеюсь в первом же матча октября, их запал временно иссякнет, т.к. не может у команды залетать всё в таких количествах...
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roman230582
1475264782
что есть то есть, матчи зрелищные выдает Зенит
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DIDI 23
1475264812
Октябрь всё расставит по местам.
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de bruyne
1475265362
Ну если зенит играл с теми соперниками с кем баруссия и барса играла на них они результат сделали бы
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marslond
1475265986
Зенит разгоняется.
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Йогурт Мэн
1475266271
Вперёд, Зенит! Всё ещё впереди. Не нравилась затея насчёт нового тренера, теперь мнение изменилось. Спасибо, Мирча успехов тебе и нашей команде!
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