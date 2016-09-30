Сенников: «Завершил карьеру из-за серьезной травмы»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал о том, почему принял решение закончить карьеру в 35 лет.

– В 2010 году в «Локо» пришла Ольга Смородская. Вы как-то ощутили на себе изменения в клубе или все осталось по-прежнему?

– Когда Юрий Палыч работал, у него со Смородской возникли разногласия. А если между тренером и президентом не налажен контакт, то ничего хорошего не выйдет. Но напрямую на футболистах такие изменения не сказывались. Мы редко видели президента: в начале и в конце сезона, после побед или серьезных поражений.

– В тот же год вы приняли решение о завершении карьеры, однако позже выразили желание снова выйти на поле. С чем это связано?

– Хотел играть. Но у меня была серьезная травма – грыжа позвоночника, которая не позволила вернуться. В 35 лет это в принципе тяжело, тем более не выступал год. Пытался повернуть время вспять, но организм уже не смог выдерживать такие нагрузки.

– После того как ушли из «Локо», с кем из футболистов отношения поддерживаете?

– Со многими общаюсь: Лоськов, Пашинин, Евсеев, Пименов, Нигматуллин. К сожалению, не получается часто встречаться. Но нас, как всегда, объединяет футбол. Видимся на различных турнирах, на стадионе. Всегда приятно увидеться с теми, кто играл с тобой не только в клубе, но и в сборной.