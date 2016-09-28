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    Гершкович: «Гаджиев заверил, что Бердыев поддерживает любые наши начинания»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о заседании КДК РФС, на котором рассматривалось его дело.

    – Рассказал на заседании, что произошло. Есть подписи тренеров, которые они оставили. Я сказал, что невозможно было собрать их все, поэтому были ксерокопии с разрешения всех участников. Решение КДК пока не принял, на заседание, которое состоится 5 октября, вызваны все, кто подписывал бумаги. У них спросят, действительно ли они давали добро на подписи.

    – Бердыев давал согласие? У вас подтверждение?

    – С ним разговаривал Гаджиев. Гаджи Муслимович заверил, что Бердыев поддерживает любые наши начинания.

    – Удивились, что Бердыев опроверг свое согласие?

    – Не стоит говорить на эту тему.

    – А то, что он вышел из ООТФ?

    – Это его право.

    – Как ваше самочувствие?

    – Сейчас хорошо, но было неважно.

    Напомним, накануне выборов президента РФС Гершкович предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Позднее тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 16:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 29 сентября 2016, 05:36

      Мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало...Маршак

      -1
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 28 сентября 2016, 16:26

      Интересно девки пляшут

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Патриот РФ 28 сентября 2016, 18:09

      А у нас всегда так)))

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