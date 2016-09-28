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    Гончаренко: «Слуцкий сильно переживал из-за провала на Евро-2016»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко рассказал о своих отношениях с наставником ЦСКА Леонидом Слуцким.

    – Со Слуцким вы по-прежнему в постоянном контакте?

    – Да. Мы общаемся после каждого тура, после каждой игры «Уфы» или ЦСКА. Правда, у Леонида Викторовича дополнительная нагрузка в виде Лиги чемпионов. Но он все равно находит время позвонить и пообщаться.

    – Вы как его друг лучше всех знаете, насколько тяжело Слуцкий приходил в себя после провала на Евро-2016?

    – Думаю, от этого всего он отошел достаточно быстро. Хотя поначалу очень сильно переживал. Когда прошла основная масса переживаний, больше к этому вопросу мы не возвращались.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 12:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 28 сентября 2016, 18:27

      Слуц пустышка

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 28 сентября 2016, 13:54

      Да не тренер он! Так, администратор на побегушках у Гинера.

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 28 сентября 2016, 12:44

      Я не считаю Слуцкого, как талантливого тренера, поскольку вчерашняя игра с Тотенхэмом дает о себе знать. Имея союзника Гинера и беззубо играть так каждый тренер может в ЦСКА.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > meiram 28 сентября 2016, 21:26

      И даже "любимая болонка королевы"... :-))))

      0
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