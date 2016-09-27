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    Аршавин: «Не представляю себя в чиновничьем кресле, только дома на диване»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин не исключает своего возвращения в «Зенит» в какой-либо новой роли. При этом 35-летний игрок отметил, что не представляет себя в роли чиновника.

    – Допускаете возвращение в родной клуб в новой роли?

    – Может быть, вернусь, а может быть, и нет. Только время покажет.

    – Тренерство исключено?

    – Исходя из того, как я сейчас понимаю и вижу футбол, мне было бы трудно работать тренером.

    – Широков не исключает участия в президентских выборах в РФС в будущем. А вы себя можете представить в чиновничьем кресле?

    – Вряд ли. Пока я себя вообще ни в каком кресле не представляю. Только на домашнем диване.

    – У вас был небольшой комментаторский опыт.

    – Там с Геннадием Сергеевичем (прим. – Орловым) придется потолкаться. А он такая махина – просто так не сдвинешь!

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2016 21:56
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 28 сентября 2016, 06:36

      Это твои проблемы!)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 сентября 2016, 23:35

      Ты че вылез чучело
      Одни новости про тебя

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Rzn_za_cska 28 сентября 2016, 10:51

      Нет. Надо больше статей про интереснейший вчерашний матч ЦСКА, про великолепные сейвы Акинфеева и про неувядающий гений Слуцкого!
      Искусство в большом долгу.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 27 сентября 2016, 23:08

      Давай напишите какую нибудь хрень про чипсы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 сентября 2016, 22:56

      Так ведь уже был депутатом и в кресле поди сидел

      -2
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      Рейтинг: -242

      kauk 27 сентября 2016, 22:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот ишак такое лепит в кресле если только с бабушкой в свитере и огурцами кривоногий псевдофутболист за ранее за минусы спасибо можете лизнуть шланг

      -11
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      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > kauk 27 сентября 2016, 22:56

      Это один из лучших футболистов за всю нашу российскую историю. Любой разумный человек это понимает. Так что шланг лизай сам.

      5
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      ...
      Рейтинг: +21

      barakuda777 > kauk 27 сентября 2016, 23:20

      Как бы там не было,за последние лет пятнадцать лучше него не было у нас игрока. В Европе его знают,денег заработал,так что шланг это твой удел...

      5
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > gigs84 27 сентября 2016, 23:36

      А как человек говно

      -3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Rzn_za_cska 28 сентября 2016, 10:55

      А ты чучело красно-синее.

      -1
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      Рейтинг: +24

      seawave > kauk 28 сентября 2016, 11:03

      В таком случае, почитав твои мысли, могу сказать, что ты либо не шаришь вообще в футболе, либо ты долб..б.

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk > gigs84 28 сентября 2016, 17:55

      ты уже лизнул

      -2
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      Рейтинг: -242

      kauk > seawave 28 сентября 2016, 17:57

      вот как раз разбираюсь а долб...ба в зеркале увидишь

      -2
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