Реднапп: «В матчах с «Тоттенхэмом» Акинфеев точно пропустит»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен в том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обязательно пропустит мяч в предстоящем матче Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле принимает «Тоттенхэм».

– Вот вам еще немного информации для телевидения: вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает в 38 матчах Лиги чемпионов подряд.

– Да? Значит, завтра будет 39-й!

– Как вы думаете, этой осенью он сможет прервать серию?

– В матчах с «Тоттенхэмом» точно пропустит, тяжело будет и против «Монако». Вы же «Байер» примете дома? Вот там Акинфеев и остановится.