Слуцкий: «Решение об участии Дзагоева в матче с «Тоттенхэмом» примем в день игры»

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии поединка второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» отметил, что в составе «шпор» есть много игроков, которых стоит опасаться в отсутствии нападающего Гарри Кейна. Также главный тренер армейцев подчеркнул, что решение об участии хавбека Алана Дзагоева в этом матче будет приниматься в день игры, передаeт корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

– Будет ли играть Дзагоев?

– Завтра примем решение.

– Дуэль Щенников – Уокер. Будут ли поправки относительно Евро? Что скажете о стандартах?

– Сон, Вертонген, Янссен – все опасны. Не так важно, кто выпадает. У «Тоттенхэма» есть достойная замена каждому. Но здесь нельзя ставить вопрос только о стандартах, надо в целом рассуждать, что мы можем противопоставить лондонцам.

– По Кейну прокомментируйте.

– Янссен, Эриксен, Ламела – все они качественные игроки. У «Тоттенхэма» есть, кем заменить Кейна.

– Нет опасений по поводу напряженных отношений между болельщиками?

– Уверен, что английским болельщикам ничего не угрожает. Уверяю, что им не стоит опасаться.

– Сколько игр «Тоттенхэма» просмотрели? Стала ли команда слабее или сильнее по сравнению с прошлым сезоном?

– В этом году немного поменялся игровой рисунок команды. «Тоттенхэму» приходится больше играть в позиционных атаках. Естественно, мы смотрели все последние игры «шпор», но больше готовились именно по тем, что ближе к нашей игре.