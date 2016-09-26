Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Паскуато, Молло и Мбакогу выйдут в составе «Крыльев Советов» на матч с «Амкаром»

    Стали известны стартовые составы на игру восьмого тура РФПЛ между «Амкаром» и «Крыльями Советов».

    Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гол, Огуде, Баланович, Прокофьев, Бодул.

    Запасные: Будаков, Хомич. Черенчиков, Конде, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Костюков, Анене, Салугин, Шиндер.

    Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Концедалов, Цаллагов, Феррейра, Бато, Ткачев, Молло, Мбакогу, Паскуато.

    Запасные: Конюхов, Павлов, Божин, Маргасов, Башкиров, Чочиев, Зинков, Корниленко, Визнович.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 16:51

      Интересный вариант нападения у пермяков. Хотя тут и правильно. На второй там выпустить свежих в нападение и раздавить Самару.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11