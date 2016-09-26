Веденеев: «Не стоит «Зениту» играть первым номером против «Спартака»

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев оценил выступление сине-бело-голубых в поединке восьмого тура РФПЛ с «Анжи» (2:2). Также специалист отметил, что в матче со «Спартаком», который состоится второго октября, петербуржцам следует воздержаться от игры первым номером.

– Вспомнил ваш прогноз на игру, где вы отдавали победу «Зениту» со скромным счетом 1:0 – на 18-й минуте Дзюба забил второй мяч и показалось, что «Анжи» разгрома не избежать. Что же случилось дальше?

– Признаться, и я решил, что еще несколько голов забьют зенитовцы. Давно уже не видел такой игры от «Зенита» – действовали в высоком темпе, с настроением, было видно, что футболисты находятся в хорошей физической форме, и предыдущие крупные победы, похоже, добавили куража. Два быстрых гола были логичны. Многое получалось, и многого еще можно было добиться. Но потом произошло то, что характеризуют известной фразой о роли личности в истории. К сожалению, в негативном смысле для «Зенита». Последовали ошибки конкретных игроков, приведшие к двум голам ворота Кержакова.

Первую из них допустил Нету, который и раньше не был безупречен. По крайней мере, ничуть не удивился тому, что пенальти привез именно он. В штрафной площадке подкаты делать не рекомендуется – разве Луиш об этом не знает? Второй гол был забит после потери мяча в радиусе своей штрафной площадки. Витсель зачем-то пустился в дриблинг, решив обыграть сразу двух соперников. Откуда этот апломб? Решил показать игрокам «Анжи» свою технику – больше никому, потому что мы и так знаем, что он техничный парень. В итоге был наказан футбольным богом, а вместе с ним – и вся команда.

– Две роковые ошибки – и все?

– Других заметных причин нет, поскольку уже говорил, что «Зенит» играл хорошо. Плохо сыграли два футболиста – два очка были потеряны из-за них. Одно утешение, что только начало сезона, и они постараются так грубо больше не ошибаться.

Ничья тем более досадна, что «Анжи» не играл в закрытый футбол, махачкалинцы смело шли вперед – даже при счете 2:2, когда уже спаслись. У «Зенита» по такой игре появлялись шансы, каких бывает немного, когда соперник наглухо закрывается. В этой ситуации, на мой взгляд, требовалось быстрее выпускать Кокорина вместо Дзюбы. Кокорин – исключительно игрок контратаки, его при таком развитии событий, можно сказать, ждала родная стихия. Но вместо Дзюбы! А вместо этого убрали Мака. В чем был смысл лишаться крайнего полузащитника, который проделывал огромный объем работы?

Кстати, и вторая замена спорна: сгоряча поменяли Витселя. Да, допустил роковой промах, и, вероятно, это был акт воспитательного характера, однако выход Жулиано не усилил игру. Может быть, стоило оставить Витселя, чтобы он попытался реабилитироваться за свою ошибку результативным действием? Не утверждаю, что изрекаю истины, но когда мы имеем результат 2:2 после 2:0, поневоле возникают вопросы.

– Как полагаете, о чем думает сейчас Луческу, который конкретно проехался по Шатову, а также и еще одному игроку, имя которого не захотел называть?

– И которого мы уже назвали… Луческу думает о том, что жизнь продолжает подкидывать ему сюрпризы и новую порцию информации о команде «Зенит». Вероятно, возможности некоторых футболистов, на которых он собирался делать глобальную ставку, тренер больше не будет переоценивать. Так уже выглядит ситуация с вратарем Лодыгиным, теперь появились новые фигуры. Ошибки допускают все, но ошибка ошибке рознь. И потом: если Витсель хочет уйти, то какой смысл ставить его, если на скамейке хватает центральных полузащитников? Ведь именно Витсель допустил роковой промах в Каспийске…

Незачем, полагаю, опираться на пару в обороне – Кришито плюс Нету. Ведь понятно: если чуть выше среднего скорость атаки соперника, ошибок в центральной зоне не избежать. Думаю, Луческу и без нас знает об этом, просто теперь убедился лишний раз. А потому чем быстрее будут сделаны выводы относительно некоторых членов коллектива, тем быстрее будет налажена игра.

– Впереди – «Спартак». Команда Карреры уступила «Уфе», но во втором тайме играла здорово. Как вам видится предстоящая игра на «Петровском»?

– Может быть, не все согласятся, но не хотел бы увидеть «Зенит», играющий со «Спартаком» с открытым забралом, так, как это было в матче с «Анжи», когда «Зенит» крупными силами шел вперед и получал в ответ опасные контратаки.

– Вы предлагаете играть на «Перовском» от обороны?

– Если оставить пространство Промесу и Зе Луишу, то никто из игроков «Зенита» их не догонит. Ни Хави Гарсия, ни оба центральных защитника уж точно. Потенциально эта спартаковская пара нападающих – самая сильная в Премьер-лиге. А у «Зенита» после ухода Гарая пропала в обороне солидность и надежность. Поэтому – да, от обороны. Заставить «Спартак» идти вперед – и жалить.

И потом – играть от обороны не означает, что «Зенит» должен встать у своей штрафной. В центральном круге «Спартак» накрывать и затем наносить контрудары. Тем более что Жулиано и Мак превратили линию полузащиты в достаточно мобильную. «Зенит» сейчас может себе позволить атаковать в четыре, пять или даже в шесть игроков. Уверен, что именно такой футбол принесет «Зениту» победу над «Спартаком».