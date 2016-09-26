Орлов считает, что «Зенит» проявил к «Анжи» мало уважения

Комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Зенитом» (2:2).

«Играть на таком поле, которое все в кочках, неприятно всем футболистам. Однако «Зенит» только сам виноват в том, что потерял два очка. Нету нужно было играть аккуратнее в эпизоде, где он столкнулся с соперником в своей штрафной – судья среагировал, назначил пенальти. От португальца – игрока, которого привлекают в сборную Португалии – стоит ждать более внимательной игры.

Второй пропущенный мяч – вина Витселя, который зачем-то начал обыгрывать нескольких соперников возле своей штрафной! В первом тайме у него было 90 процентов точных передач – отличный показатель, прекрасный уровень. Но одно это действие во втором тайме перечеркнуло всю предыдущую работу. Бельгиец потерял мяч – и «Зенит» тут же получил гол в свои ворота. В эпизоде повезло уже «Анжи», рикошет сыграл за них – но все началось именно с ошибки Витселя.

Конечно, «Зенит» создал больше моментов, вполне мог победить – но вывод прост: к «Анжи» нужно было проявить гораздо больше уважения», – заявил Орлов.