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Орлов считает, что «Зенит» проявил к «Анжи» мало уважения

26 сентября 2016, 11:40
8

Комментатор Геннадий Орлов поделился наблюдениями от матча 8-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Зенитом» (2:2).

«Играть на таком поле, которое все в кочках, неприятно всем футболистам. Однако «Зенит» только сам виноват в том, что потерял два очка. Нету нужно было играть аккуратнее в эпизоде, где он столкнулся с соперником в своей штрафной – судья среагировал, назначил пенальти. От португальца – игрока, которого привлекают в сборную Португалии – стоит ждать более внимательной игры.

Второй пропущенный мяч – вина Витселя, который зачем-то начал обыгрывать нескольких соперников возле своей штрафной! В первом тайме у него было 90 процентов точных передач – отличный показатель, прекрасный уровень. Но одно это действие во втором тайме перечеркнуло всю предыдущую работу. Бельгиец потерял мяч – и «Зенит» тут же получил гол в свои ворота. В эпизоде повезло уже «Анжи», рикошет сыграл за них – но все началось именно с ошибки Витселя.

Конечно, «Зенит» создал больше моментов, вполне мог победить – но вывод прост: к «Анжи» нужно было проявить гораздо больше уважения», – заявил Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Витсель Аксель Нету Луиш Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474879594
Угу, книксенов не хватало.
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Андрей Ермошин
1474879780
Да к любой команде нужно проявлять уважение !!! Нельзя играть в футбол с шапкозакидательским настроением - примеров масса. Если ты фаворит, то и должен играть, а не от бывать номер. А то забили два мяча - все мы "чемпионы". Правильно, и Уфа, и Анжи, показали "фаворитам", что нельзя недооценивать соперника.
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Legioner-05
1474881332
А вообще много ли уважения в нашем чемпе,я чё то сомневаюсь
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каа
1474882112
Было столкновение мастерства и характера...сначала сказался класс питерцев... затем характер махачкалинцев... В целом матч достойный получился..
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Юрий Крутько
1474883828
Селекционная служба и руководство Анжи сделали правильный выбор тренера.Павел Врба-очень сильный специалист.Уже сейчас видны положительные сдвиги в выстраивании игры.Анжи будет прибавлять и в дальнейшем...
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somn
1474885179
Ты меня уважаешь?....
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Rzn_za_cska
1474893669
главное ничья. НИЧЬЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ХХОХО
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