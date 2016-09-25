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Селюк: «Гвардиола хороший тренер, но как человек – дерьмо»

25 сентября 2016, 16:32
19

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал решение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы запретить агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе.

«Команда должна сказать Гвардиоле, что Яя – член их семьи. Неправильно отказываться от игрока высшего класса. Но это его решение. Хосеп хороший тренер, но как человек – дерьмо.

Запрет говорить плохое в адрес клуба? Гвардиола не может принимать такие решения. Это Англия, а не Северная Корея или Афганистан. Люди всегда должны иметь свое мнение», – сказал Селюк.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (19)
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андрей андреев
1474811228
Это очень часто бывает.Человек дрянь,но гений
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multiscan
1474813003
О Селюке начинае складываться мнение, как о психически больном человеке.
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Chesn0k
1474815200
Мнение мнением, но есть имидж клуба, честь которого защищает игрок
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Asbjorn
1474816514
Селюк видимо человек не далёкий,раз все никак успокоится не может
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Smekaev
1474818905
Кто такой Селюк, и кто такой Гвардиола. Да он этого мудака, думаю, даже и не слышит. Насекомое какое-то пищит.
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BuenosArgentina
1474819347
Поэтому хороший тренер, потому что нехороший человек, редиска, али-бабаевич ... )))
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GM
1474821632
И только Селюк - чистое золото 999-й пробы :-))))
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ivanthebest
1474825877
Селюк всё никак не уймётся, налейте ему уже)
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Iskandero
1474828196
Селюк уже что-то подзадолбал нудеть
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Raxor
1474828530
то Селюк называет Пепа "физруком", то говорит что он хороший тренер. Селюк такой непостоянный...
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