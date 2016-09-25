Селюк: «Гвардиола хороший тренер, но как человек – дерьмо»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал решение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы запретить агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе.

«Команда должна сказать Гвардиоле, что Яя – член их семьи. Неправильно отказываться от игрока высшего класса. Но это его решение. Хосеп хороший тренер, но как человек – дерьмо.

Запрет говорить плохое в адрес клуба? Гвардиола не может принимать такие решения. Это Англия, а не Северная Корея или Афганистан. Люди всегда должны иметь свое мнение», – сказал Селюк.