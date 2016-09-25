Гомеш: «Я готов играть там, где попросят»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш рассказал о том, на какой позиции он чувствует себя более уверенней.

«Тренерский штаб знает, где я люблю играть больше всего, но я готов играть там, где попросят. Я готов выходить играть на позиции центрального или опорного полузащитника. Я доволен получаемым игровым временем, я знал, что команда была достаточно укреплена на моей позиции. Буду и дальше стараться выжимать максимум из шансов, которые предоставляются мне тренерским штабом», – сказал португалец.