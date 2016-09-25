Зидан: «Заменил Роналду, думая об игре во вторник»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал замену Криштиану Роналду в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

«Во вторник нас ждет еще один матч, Роналду нужен отдых. Он хорошо играл, но я должен был сделать выбор. И я заменил его, думая об игре во вторник.

Он не был зол из-за замены. Конечно, он всегда хочет играть, но я должен заботиться об игроках, а о Криштиану – особенно. Иногда нужно делать замены», – сказал Зидан.

Во вторник «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче второго тура Лиги чемпионов.