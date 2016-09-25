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Зидан: «Заменил Роналду, думая об игре во вторник»

25 сентября 2016, 01:25
7

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал замену Криштиану Роналду в матче шестого тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (2:2).

«Во вторник нас ждет еще один матч, Роналду нужен отдых. Он хорошо играл, но я должен был сделать выбор. И я заменил его, думая об игре во вторник.

Он не был зол из-за замены. Конечно, он всегда хочет играть, но я должен заботиться об игроках, а о Криштиану – особенно. Иногда нужно делать замены», – сказал Зидан.

Во вторник «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче второго тура Лиги чемпионов.

Источник: AS
Испания. Примера Лига чемпионов Лас-Пальмас
Комментарии (7)
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de bruyne
1474758415
С такой игрой явно вам с ними нечего не светит
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alexfor
1474764694
так менял бы всю команду. или он один играть будет?
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Тraumtanzеr
1474764980
Чо с вами Боруссия сделает с вашей то игрой, представить страшно.
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sochi-2013
1474889762
Тренер не должен объяснять, а тем более оправдываться, за свое решение, когда и кого менять!!!
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