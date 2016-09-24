Газинский: «Краснодар» принял требования Шалимова и привык к нему»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мнение о работе с новым главным тренером «быков» Игорем Шалимовым. Напомним, 47-летний специалист сменил на данном посту Олега Кононова.

«В команде произошли изменения, новые требования. Игорь Михайлович Шалимов дает другие наигровки, стараемся их выполнять. В принципе, у нас играющая команда, стараемся восполнять потери в составе. К Шалимову привыкли, принимаем его требования. Будем работать и выполнять его пожелания», – сказал Газинский.