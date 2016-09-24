Гвардиола: «Впервые мы ушли на перерыв со счетом 1:1»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча шестого тура АПЛ против «Суонси» (3:1).

«Сегодня мы очень хорошо играли, но делали очень много неточных последних передач, особенно в первом тайме.

Нужно выигрывать мяч, использовать мяч и проводить контратаки. Впервые мы ушли на перерыв при счете 1:1. Мы поговорили о командных действиях и во втором тайме играли по-настоящему хорошо.

Агуэро – это качество. Он отлично перемещается в штрафной, что делает его одним из лучших нападающих в мире, но я хочу помочь ему улучшить игру.

Не знаю, что с Де Брюйне. Думаю, он травмирован. Вот поэтому нам и нужен большой состав, чтобы каждый помогал команде», – сказал Гвардиола.