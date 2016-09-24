Кевин-Принс Боатенг: «В молодости я тратил деньги на автомобили, одежду, дискотеки»

Хавбек «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг признался, что в молодости слава и деньги застилали ему глаза. По словам ганца, он совершал необдуманные поступки, что повлекло за собой спад в карьере.

«Деньги и слава не поддаются контролю, они приходят внезапно, и мы обязаны научиться справляться с ними. Когда мне было 20 лет, рядом не оказалось тех людей, которые бы мне помогли. Я приехал в Лондон (в 2007 году футболист перебрался из «Герты» в «Тоттенхэм»), зарабатывал деньги и тратил их на автомобили, одежду, дискотеки... Я сделал много ненужного и в итоге оказался на трибуне, перестал играть. Это длилось год. Однажды я посмотрел на себя в зеркало и решил остановиться, потому что вечно в футбол играть не буду. Я понял, что должен вести себя как подобает профессионалу», – сказал Боатенг.