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    Митрофанов: «Не раз говорили, что «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что петербургский клуб надеется побороться за победу в Лиге чемпионов. По словам функционера, сине-бело-голубые хотя добиваться максимального результата во всех турнирах, в которых берут участие.

    «Мы ставим перед собой задачу побеждать и завоевывать все трофеи, за которые боремся. Не раз говорили, что и Лигу чемпионов мы выиграть тоже хотим. Но тут нужно трезво оценивать свои силы. Это в принципе мало кому удается», – сказал Митрофанов.

    Источник: Р-Спорт

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    24.09.2016 15:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100

      mixon73 25 сентября 2016, 12:27

      При нынешнем руководстве отечественным футболом , такие хотения могут только сниться! Да и УЕФА подкидывает свои правила!

      0
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 25 сентября 2016, 10:58

      До ЛЧ Зениту еще далеко, и к тому времени все забудут очередной треп Митрофанушки.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 25 сентября 2016, 06:27

      С действующим перзиком РФС и его заскоками (я про лимит) наши клубы ни то что не выиграют ЛЧ, а дальше 1/8 не пройдут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 сентября 2016, 00:01

      В следующем сезоне выиграем.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 24 сентября 2016, 19:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хотелка у вас еще не выросла

      -6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 сентября 2016, 16:04

      Прежде чем бороться,туда попасть надо.

      -3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 сентября 2016, 15:31

      митрофанушкины сны и бредни

      -1
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