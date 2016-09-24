Муса не попал в заявку «Лестера» на игру с «Манчестер Юнайтед»

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на встречу шестого тура АПЛ. Отметим, что наставник «лис» Клаудио Раньери оставил вне заявки на сегодняшний матч экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Погба, Эррера, Рэшфорд, Мата, Лингард, Ибрагимович.

Запасные: Ромеро, Фосу-Менса, Рохо, Кэррик, Феллаини, Янг, Руни.

Лестер: Цилер, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Марез, Дринкуотер, Амарти, Олбрайтон, Слимани, Варди.

Запасные: Хамер, Эрнандес, Шлупп, Кинг, Грей, Окадзаки, Ульоа.