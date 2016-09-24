Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Муса не попал в заявку «Лестера» на игру с «Манчестер Юнайтед»

Муса не попал в заявку «Лестера» на игру с «Манчестер Юнайтед»

24 сентября 2016, 14:28
15

«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на встречу шестого тура АПЛ. Отметим, что наставник «лис» Клаудио Раньери оставил вне заявки на сегодняшний матч экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Погба, Эррера, Рэшфорд, Мата, Лингард, Ибрагимович.

Запасные: Ромеро, Фосу-Менса, Рохо, Кэррик, Феллаини, Янг, Руни.

Лестер: Цилер, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Марез, Дринкуотер, Амарти, Олбрайтон, Слимани, Варди.

Запасные: Хамер, Эрнандес, Шлупп, Кинг, Грей, Окадзаки, Ульоа.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лестер Муса Ахмед
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тraumtanzеr
1474717691
не помню что бы хоть один конь ушедший из конюшни где то еще заиграл.
Ответить
SunRomeS
1474718719
Из Спартака (замете) все играли в европе, за редким исключением в 90-х
Ответить
Альтер
1474718767
зимой обратно
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1474719741
лестер опять пеzдулей получает хахахахахаха
Ответить
VIPded
1474719846
Вот и летят после 1 тайма уже 0-4! ))) Верните Мусу в ЦСКА!!!
Ответить
Aztec58
1474719907
Главное, что Гинер смог Муську впарить подороже, ага.
Ответить
Юрий Крутько
1474721358
Да,правильно, и Вагнер Лав-такая же история.
Ответить
Grelas
1474721585
Скоро назад приедет или в Китай укатит.
Ответить
RUSARM
1474723300
Что то не ладится у Мусы с тренером видимо? А может в чем другом дело? Время покажет!!
Ответить
sochi-2013
1474734324
Вот и получили за это!
Ответить
Главные новости
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
4
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Все новости
Все новости
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
14:56
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12:27
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
09:47
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
01:50
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
Вчера, 17:37
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
Вчера, 01:37
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+