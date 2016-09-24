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    Мутко: «Я чудик. Все беру на себя: допинг, провалы сборных»

    Глава РФС Виталий Мутко выступил с заключительной речью перед процедурой голосования главы футбольного союза.

    Министр спорта отметил, что при нем наблюдается поступательное развитие отечественного футбола. Спортивный чиновник припомнил и общие достижения в спорте, в том числе и приход детей в шорт-трек. Мутко в резкой форме и раскритиковал прежнее руководство РФС, в частности Николая Толстых.

    «А что было недавно? Письма, расследования, уголовные дела. Стенограммы исполкома разлетались как горячие пирожки. Мать-перемать.

    Я чудик, потому что беру все на себя. Допинг – это я, Ванкувер проиграли – я. Но вот только почему-то не беру победы на себя», – заявил Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 11:29
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    Комментарии41
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 24 сентября 2016, 18:09

      мутко не умеет результат

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 24 сентября 2016, 16:36

      У него еще наглости хватает такое заявлять!!!

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      Рейтинг: +332

      семечкин 24 сентября 2016, 16:33

      Вот допинг- это точно Мутко и "шуточки", предлагаемые из разряда фарса тут не прокатят....
      Если допинга не было, то должна вестись работа по разоблачению ВАДА, причём вестись открыто, чтоб каждый мог прочитать, куда и какие документы направлены? где и когда будет проходить разбирательство? а не ждать, как это принято в России спада "волны возмущения" общественного мнения....
      А если допинг был( чего я лично не исключаю), то сейчас самое время потрепыхаться и изобразить кипучую деятельность в других областях, типа подготовки к ЧМ-18 .... а почему не исключаю, так потому, что дедушка Крылов давным давно написал историю про услужливого дурака.... может не так всё нагло было сделано, как "врал" Родченков, но если даже 10 % правды есть, то наверное уж не без участия министра это творили....

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      Рейтинг: +527

      трениришко 24 сентября 2016, 16:00

      говно ты

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 сентября 2016, 15:24

      я чудик.пудик.троляля

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > ЦСКА 2015-2016 24 сентября 2016, 15:55

      а чудика переизбрали на новый срок,долго еще чудить будет,что подлаешь любимчик Путина

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 сентября 2016, 15:18

      да ты не чудик, а мудик.. и берешь на себя только бабло..

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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 сентября 2016, 14:58

      У Мудка ни стыда, ни совести. Столько скандалов и столько позора не было ни у какого другого министра.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 сентября 2016, 14:42

      Мессия российского спорта мля.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 сентября 2016, 14:42

      Вы не чудик, а мудик.......не за что Вы не отвечаете, с Вас"как с гуся вода"....такие как Вы безответственные чиновники разваливают не только спорт, но и экономику России (((

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 24 сентября 2016, 14:41

      Я что-то пропустил, а были победы?

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