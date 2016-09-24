Мутко: «Я чудик. Все беру на себя: допинг, провалы сборных»

Глава РФС Виталий Мутко выступил с заключительной речью перед процедурой голосования главы футбольного союза.

Министр спорта отметил, что при нем наблюдается поступательное развитие отечественного футбола. Спортивный чиновник припомнил и общие достижения в спорте, в том числе и приход детей в шорт-трек. Мутко в резкой форме и раскритиковал прежнее руководство РФС, в частности Николая Толстых.

«А что было недавно? Письма, расследования, уголовные дела. Стенограммы исполкома разлетались как горячие пирожки. Мать-перемать.

Я чудик, потому что беру все на себя. Допинг – это я, Ванкувер проиграли – я. Но вот только почему-то не беру победы на себя», – заявил Мутко.