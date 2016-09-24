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Мутко: «Я чудик. Все беру на себя: допинг, провалы сборных»

24 сентября 2016, 11:29
45

Глава РФС Виталий Мутко выступил с заключительной речью перед процедурой голосования главы футбольного союза.

Министр спорта отметил, что при нем наблюдается поступательное развитие отечественного футбола. Спортивный чиновник припомнил и общие достижения в спорте, в том числе и приход детей в шорт-трек. Мутко в резкой форме и раскритиковал прежнее руководство РФС, в частности Николая Толстых.

«А что было недавно? Письма, расследования, уголовные дела. Стенограммы исполкома разлетались как горячие пирожки. Мать-перемать.

Я чудик, потому что беру все на себя. Допинг – это я, Ванкувер проиграли – я. Но вот только почему-то не беру победы на себя», – заявил Мутко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (45)
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ХересБелорус
1474705903
Не смешите мои искандеры, цари любят шутов))) это ж классика
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exreporter
1474706176
я достаточно критичен ко многим. но по Мутко общественной позиции не разделяю. Мы же не тети, которые смотрят Малахова? Мы понимаем, как устроен спорт. На что он может влиять, а на что нет. Как спортсмены разлетаются по другим странам со своими тренерами и тренируются там, делая, чего хотят - и какой Мутко им не указ. Как работают федерации, где главы федераций зачастую плюют на все рекомендации. Особенно, если у них есть богатый и статусный покровитель, как это часто бывает. Мутко руководить не системой, а разобранной на много частей картинкой. И в этом плане - делает это не так уж плохо. По крайней мере, он выстроил вертикаль с регионами и его хотя бы слушают региональные министры спорта (а не только своих губернаторов).
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prtcs
1474706873
Не чуди, а уходи....
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nik55
1474707936
выбрали идиота опять
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против коблабоашей
1474708214
вообще то ты- мин. спорта, и это твоя служебная обязанность... а то, что ты чудик, тебе только кажется... вообще то в лефортово тебе уже прогулы давно ставят...
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nik55
1474708329
Албин: «Только чудики --Мутко: «Я чудик ---- в питере что одни чудики?
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sochi-2013
1474709439
Чем ты ответил за "беру на себя"? Тайгу пойдешь валить?
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Garrincha58
1474710230
ему хоть поссы в глаза все одно божья роса
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Serjoga
1474710240
Побед нет, потому и брать на себя нечего! Да, расследований не будет! Чего своих сажать и позорить? Чудик? Ну тут он себя мягко назвал! Он ЧУДАК на букву "М"!
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Kulimen
1474717313
Я что-то пропустил, а были победы?
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