Эмери: «Я очень много работаю для улучшения команды, но это долгий путь»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился наблюдениями от матча седьмого тура чемпионата Франции, в котором его команда потерпела поражение от «Тулузы» (0:2).

«Игра изменилась после гола и удаления. Это был ключевой момент матча, после которого мы не смогли прийти в себя. Мы допустили много потерь, и теперь нам необходимо провести работу над этим.

Я очень много работаю для улучшения команды. Но это долгий и длинный путь. Я настроен оптимистично. Чемпионат состоит из 38 туров, а сейчас завершился только седьмой», – сказал Эмери.