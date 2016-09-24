Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Эмери: «Я очень много работаю для улучшения команды, но это долгий путь»

Эмери: «Я очень много работаю для улучшения команды, но это долгий путь»

24 сентября 2016, 01:50
2

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился наблюдениями от матча седьмого тура чемпионата Франции, в котором его команда потерпела поражение от «Тулузы» (0:2).

«Игра изменилась после гола и удаления. Это был ключевой момент матча, после которого мы не смогли прийти в себя. Мы допустили много потерь, и теперь нам необходимо провести работу над этим.

Я очень много работаю для улучшения команды. Но это долгий и длинный путь. Я настроен оптимистично. Чемпионат состоит из 38 туров, а сейчас завершился только седьмой», – сказал Эмери.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Тулуза Эмери Унаи
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
simoron81
1474674142
хороший тренер
Ответить
de bruyne
1474677781
Там и так все отлично было до тебя
Ответить
Главные новости
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
4
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
1
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Все новости
Все новости
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
17:23
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
3
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
Вчера, 15:57
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
Вчера, 10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
Вчера, 00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+