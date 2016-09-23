«Кубань» рассматривает возможность приглашения тренера «СКА-Хабаровск» Григоряна

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян является кандидатом на пост рулевого «Кубани». Главная загвоздка – действующий контракт с Даном Петреску. Разрыв соглашения предусматривает солидные отступные румынскому специалисту.

«Нужен человек, который знает первый дивизион, которому не нужно будет времени на адаптацию. И нужен человек, который умеет мотивировать коллектив. Вы же видите, в каком психологическом состоянии находятся футболисты», – приводит слова источника в клубе Goleada.ru.