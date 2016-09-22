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    Боккетти: «Балотелли сумасшедший-сумасшедший, вообще без мозгов»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился воспоминаниями о нападающем «Ниццы» Марио Балотелли.

    «Балотелли вообще сумасшедший-сумасшедший. Конечно, он хороший футболист, но если ты совсем без мозгов, невозможно играть.

    Один раз мы играли против Швеции, и после ужина тренер дал пару часов отдыха. Мы все ходили в спортивной одежде сборной Италии, и только он был в кожаной куртке, в ботинках со стразами и в порванных джинсах. Это для нас было шоком. Все были в форме Италии, и только он – в куртке.

    Еще один раз, когда мы кушали, он был злой, и тарелку с пастой кинул в нашего игрока, в Марко Мотту. Вообще без мозгов», – сказал Боккетти.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2016 23:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 17:50

      Это всё от безнаказанности, ага.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 10:03

      не просто ж так он по наклонной идет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 23 сентября 2016, 06:53

      Загубил карьеру своим понтами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 сентября 2016, 23:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если по одежде судить то твоя жена явно шлю.ха

      -11
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