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    КДК оштрафовал «Спартак» за использование зрителями пиротехники на 50 тысяч

    Сегодня прошло очередное заседание КДК РФС, на котором были вынесены решения по итогам седьмого тура РФПЛ.

    «Спартак» получил штраф в размере 50 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники во время матча против «Оренбурга». За аналогичные нарушения были наказаны «Локомотив» (10 тысяч), ЦСКА (30 тысяч) и «Ростов» (30 тысяч).

    «Локомотив» и «Уфа» также заплатят по 10 тысяч рублей за то, что их главные тренеры Юрий Семин и Виктор Гончаренко без разрешения судьи покидали техническую зону.

    «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча против «Томи».

    Источник: РФС

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    22.09.2016 20:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 21:20

      и снова деньги из ни чего. И куда они пойдут в очередной раз? На развитие детско-юношеского футбола?

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