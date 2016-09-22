Паршивлюк: «Карпин – лучший тренер, с которым мне довелось работать»

Защитник Сергей Паршивлюк, этим летом перешедший в «Анжи» из «Спартака», рассказал, с кем из тренеров ему было работать лучше всего.

– Вы всю карьеру выступали в московском «Спартаке». С кем из его наставников вам комфортнее всего работалось?

– На первом месте однозначно Валерий Карпин. Потому что у него я вырос как футболист, получал удовольствие от футбола. В 2009 году при нем, я считаю, мы были особенно близки к чемпионству. Коллектив был замечательный. Думаю, многие ребята, которым довелось с ним поработать, скажут, что Карпин – сильный тренер, он многое дает.

И благодарен Станиславу Черчесову. Он дал мне шанс, я дебютировал в «Спартаке».

– То, что в «Анжи» вы пришли практически в один день со своим товарищем по «Спартаку» Павлом Яковлевым, – совпадение или это неслучайно?

– И то, и другое. У нас с ним один агент. Очевидно, он предложил нас клубу обоих, и мы оказались нужны «Анжи», хотя и у меня, и у Паши были другие предложения. Я, в частности, не договорился с одним из клубов российской Премьер-Лиги, и дело было совершенно не в финансовом вопросе.

– Для вас, как для опытного игрока, очевидно, не составило труда влиться в новый коллектив – в «Анжи»? Как вас приняли?

– Понятно, что, когда прожил всю карьеру в одной команде, немного непривычно в новой обстановке. Но я коммуникабельный человек. Плюс пришли в клуб вместе с Пашей, поэтому было проще. А так, после первой же недели проживания в Махачкале познакомился со всеми ребятами и теперь здорово общаемся.