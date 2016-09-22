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    Паршивлюк: «Карпин – лучший тренер, с которым мне довелось работать»

    Защитник Сергей Паршивлюк, этим летом перешедший в «Анжи» из «Спартака», рассказал, с кем из тренеров ему было работать лучше всего.

    – Вы всю карьеру выступали в московском «Спартаке». С кем из его наставников вам комфортнее всего работалось?

    – На первом месте однозначно Валерий Карпин. Потому что у него я вырос как футболист, получал удовольствие от футбола. В 2009 году при нем, я считаю, мы были особенно близки к чемпионству. Коллектив был замечательный. Думаю, многие ребята, которым довелось с ним поработать, скажут, что Карпин – сильный тренер, он многое дает.

    И благодарен Станиславу Черчесову. Он дал мне шанс, я дебютировал в «Спартаке».

    – То, что в «Анжи» вы пришли практически в один день со своим товарищем по «Спартаку» Павлом Яковлевым, – совпадение или это неслучайно?

    – И то, и другое. У нас с ним один агент. Очевидно, он предложил нас клубу обоих, и мы оказались нужны «Анжи», хотя и у меня, и у Паши были другие предложения. Я, в частности, не договорился с одним из клубов российской Премьер-Лиги, и дело было совершенно не в финансовом вопросе.

    – Для вас, как для опытного игрока, очевидно, не составило труда влиться в новый коллектив – в «Анжи»? Как вас приняли?

    – Понятно, что, когда прожил всю карьеру в одной команде, немного непривычно в новой обстановке. Но я коммуникабельный человек. Плюс пришли в клуб вместе с Пашей, поэтому было проще. А так, после первой же недели проживания в Махачкале познакомился со всеми ребятами и теперь здорово общаемся.

    Источник: ФК «Анжи»

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    22.09.2016 16:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 22 сентября 2016, 22:38

      Без Карпина 2 место в Примьер-лиге было-бы за счастье, но когда с Валерием Спартак завоевывал серебрянные медали,то его втаптывали в грязь...Справедливо ли это?Одним словом:Карпин,как тренер-отличный!

      2
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      Рейтинг: +293

      VVK13 22 сентября 2016, 19:05

      особо Артемка скажет что Карпин лучший)), так и скажи что при нем было нормально, он меня выпускал

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 17:11

      Карпин из тебя человека делал, а ты, засранец, добровольно в Анжи пошёл.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 сентября 2016, 16:46

      у каждого свой

      2
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