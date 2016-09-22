Арбитр матча «Зенит» – «Рубин» Матюнин получил «двойку»

Инспектор матча седьмого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (4:1) Гаряфий Жафяров остался недоволен судейством арбитра Алексея Матюнина.

Сообщается, что Матюнин получил неудовлетворительную оценку за эпизод на 9-й минуте, когда защитник гостей Карлос Самбрано прямой ногой атаковал хавбека хозяев Акселя Витселя. В том моменте арбитр остановил игру, однако не применил к нарушителю дисциплинарных санкций. Между тем, по мнению Жафярова, Самбрано следовало показать прямую красную карточку.