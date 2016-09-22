Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грасия: «Многие команды РФПЛ выбыли из Кубка России, поэтому мы отнеслись к матчу со всей серьезностью»

Грасия: «Многие команды РФПЛ выбыли из Кубка России, поэтому мы отнеслись к матчу со всей серьезностью»

22 сентября 2016, 14:29

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от победного матча 1/16 финала Кубка России с «Читой» (1:0).

— Матч получился упорный. Безусловно, мы следили за результатами тех матчей, которые уже были сыграны в Кубке. Мы обратили внимание на то, что многие команды Премьер-лиги выбыли из розыгрыша. Учитывая все эти обстоятельства, конечно, мы относились к этому матчу со всей серьезностью. Мы удовлетворены результатом, потому что мы выполнили задачу. Что касается команды соперника, то мне понравилось, как она играла. Хотел бы пожелать удачи команде «Чита».

— Вы привезли в Читу не весь основной состав. Почему приняли такое решение?

— В чемпионате на всех игрового времени не хватает, учитывая то, что у нас 30 игроков в обойме. Поэтому мы решили дать сыграть тем, кто в чемпионате получал не так много игрового времени. В принципе мы довольны, как они действовали, они хорошо поработали. Это сплачивает коллектив, когда все чувствуют себя частью одного общего дела.

— Учитывая то, как у команды складываются дела в чемпионате, делаете ли вы ставку на победу в Кубке? Тем более, что все основные конкуренты в вашей сетке уже выбыли.

— Безусловно, мы хотели бы пройти как можно дальше по турнирной сетке в Кубке России, но мы не забываем и о чемпионате, где нам необходимо улучшать свои позиции. Учитывая то, что у нас длинная скамейка, мы будем уделять должное внимание обоим турнирам и ни в коем случае не возвышать один турнир над другим.

— Не отразилась ли на игре команды смена часовых поясов?

— На самом деле мы жили по казанскому времени и постарались организовать нашу поездку таким образом, чтобы следовать нашему времени. На самом деле я даже не обратил внимание на то, сколько сейчас времени в Чите. Мы постарались сделать так, чтобы футболисты отдохнули должным образом. Мы прилетели вчера по нашему времени и уже утром по местному, но постарались организовать все так, чтобы футболисты чувствовали себя максимально комфортно.

— Цакташ и Рочина покинули поле по причине травм. Что с ними?

— Они получили чувствительные удары, в чувствительную зону, где находится нерв. Один игрок получил удар в колено, другой в спину. Это, к сожалению, не позволило им продолжить игру. Посмею предположить, что ничего страшного с ними нет.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Кубок Чита Рубин Грасия Хави
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
2
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
3
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Все новости
Все новости
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
01:17
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
Вчера, 19:00
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
Вчера, 17:09
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
Вчера, 15:38
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
Вчера, 14:21
4
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
3
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+