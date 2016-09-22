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    Грасия: «Многие команды РФПЛ выбыли из Кубка России, поэтому мы отнеслись к матчу со всей серьезностью»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от победного матча 1/16 финала Кубка России с «Читой» (1:0).

    — Матч получился упорный. Безусловно, мы следили за результатами тех матчей, которые уже были сыграны в Кубке. Мы обратили внимание на то, что многие команды Премьер-лиги выбыли из розыгрыша. Учитывая все эти обстоятельства, конечно, мы относились к этому матчу со всей серьезностью. Мы удовлетворены результатом, потому что мы выполнили задачу. Что касается команды соперника, то мне понравилось, как она играла. Хотел бы пожелать удачи команде «Чита».

    — Вы привезли в Читу не весь основной состав. Почему приняли такое решение?

    — В чемпионате на всех игрового времени не хватает, учитывая то, что у нас 30 игроков в обойме. Поэтому мы решили дать сыграть тем, кто в чемпионате получал не так много игрового времени. В принципе мы довольны, как они действовали, они хорошо поработали. Это сплачивает коллектив, когда все чувствуют себя частью одного общего дела.

    — Учитывая то, как у команды складываются дела в чемпионате, делаете ли вы ставку на победу в Кубке? Тем более, что все основные конкуренты в вашей сетке уже выбыли.

    — Безусловно, мы хотели бы пройти как можно дальше по турнирной сетке в Кубке России, но мы не забываем и о чемпионате, где нам необходимо улучшать свои позиции. Учитывая то, что у нас длинная скамейка, мы будем уделять должное внимание обоим турнирам и ни в коем случае не возвышать один турнир над другим.

    — Не отразилась ли на игре команды смена часовых поясов?

    — На самом деле мы жили по казанскому времени и постарались организовать нашу поездку таким образом, чтобы следовать нашему времени. На самом деле я даже не обратил внимание на то, сколько сейчас времени в Чите. Мы постарались сделать так, чтобы футболисты отдохнули должным образом. Мы прилетели вчера по нашему времени и уже утром по местному, но постарались организовать все так, чтобы футболисты чувствовали себя максимально комфортно.

    — Цакташ и Рочина покинули поле по причине травм. Что с ними?

    — Они получили чувствительные удары, в чувствительную зону, где находится нерв. Один игрок получил удар в колено, другой в спину. Это, к сожалению, не позволило им продолжить игру. Посмею предположить, что ничего страшного с ними нет.

    Источник: ФК «Рубин»

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    22.09.2016 14:29
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