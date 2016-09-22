Анохин: «Мутко вне конкуренции на выборах, его поддерживает Путин»

Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин отметил, что глава РФС Виталий Мутко выдвинул свой пост на очередные выборы главы союза при непосредственной поддержке президента РФ Владимира Путина.

«Мутко вне конкуренции на предстоящих выборах. Его поддерживает президент России Владимир Путин, который и разрешил ему совмещение постов. Не надо иллюзий – сейчас преуспевают те структуры, которые поддерживает государство. Я считаю, что совмещение Мутко постов является правильным. А раньше президенты РФС не могли донести свои идеи до министра спорта РФ», – заявил Анохин.