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  • Анохин: «Мутко вне конкуренции на выборах, его поддерживает Путин»

Анохин: «Мутко вне конкуренции на выборах, его поддерживает Путин»

22 сентября 2016, 09:44
12

Глава Московской федерации футбола Сергей Анохин отметил, что глава РФС Виталий Мутко выдвинул свой пост на очередные выборы главы союза при непосредственной поддержке президента РФ Владимира Путина.

«Мутко вне конкуренции на предстоящих выборах. Его поддерживает президент России Владимир Путин, который и разрешил ему совмещение постов. Не надо иллюзий – сейчас преуспевают те структуры, которые поддерживает государство. Я считаю, что совмещение Мутко постов является правильным. А раньше президенты РФС не могли донести свои идеи до министра спорта РФ», – заявил Анохин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (12)
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Андрей Ермошин
1474528701
Выходит Россия снова возвращается в феодальные времена, когда слово хозяина было непререкаемо, а иные действия выжигались каленым железом.
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кошмарик
1474529213
а нельзя ли Мутко главным в синхронное плавание? или бобслей??? да куда угодно,только подальше от футбола? пусть они свои идеи доносят..
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Юрий Крутько
1474529310
Мало вероятно,что РФС возглавит Валерий Газзаев,у него проекты нереальные,полуфантастические какие-то.А больше кандидатур не представлено.Вывод:все останется как было.А хорошо это, или плохо, как всегда, покажет время...
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vgarakh
1474531997
Убили экономику страны, убьют спорт в частности футбол и успокоятся.
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ВoВ
1474532152
Убил несуществующую интригу...
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Сергей Свояк
1474533196
А сейчас какие идеи? Убрать естественную конкуренцию лимитом, снизив тем самым уровень мотивации игроков, а потом латать дыры в сборной иностранными игроками?
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yorgenbarenz
1474533799
Заранее озвучивают и угрожают: смотрите,мол,сам Путин потом ,если выиграешь у непотопляемого Мутко,разгневается.
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kara-mba
1474534522
Как то всё гниловато ежели САМ поддерживает.
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+50/-50
1474536200
"Семья?"
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a-rakhmatov
1474536370
Мутко ангажированный чиновник - бюрократ и Вован именно его и поставит, он будет дальше разваливать российский футбол и спорт в целом.....самое страшное, что он сам считает себя незаменимым.....
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