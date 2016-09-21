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    Миранчук: «Не все настраиваются на Кубок должным образом. Мы рассчитываем завоевать трофей»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал исход матча 1/16 финала Кубка России против «Химок» (3:0).

    «Мы смотрели остальные матчи и видели, что не все настраиваются на Кубок должным образом. Вышли на поле с двойной мотивацией, отсюда и результат. Хорошо, что забили в концовке тайма. Моментов могло быть больше, но смогли отличиться трижды и довести дело до победы.

    Было ли непривычно играть таким составом? Мы все друг друга знаем, поэтому проблем со взаимопониманием на поле не было.

    Рассчитываем завоевать трофей. У нас все серьезно относятся к этому турниру, так что будем выходить и биться», – сказал Миранчук.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.09.2016 23:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 22 сентября 2016, 01:03

      хм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 сентября 2016, 00:23

      На чемпионат тоже пора настраиваться !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 21 сентября 2016, 23:22

      Забери своего братца из Левадии,
      дуркует за хорошие бабки....

      -2
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