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    «Динамо» после первого тайма громит «Ростов» со счетом 3:0

    Владимир Рыков стал автором первого гола в матче 1/16 финала Кубка России между «Динамо» и «Ростовом». Защитник забыл мяч в ворота дончан на 6 минуте встречи.

    На 18 минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник «Ростова» Папа Гуйе. На 45 минуте гол в ворота ростовчан красивым ударом из-за пределов штрафной забил Иван Маркелов.

    Следить за событиями игры можно здесь.

    1:0 – Владимир Рыков, 6.

    2:0 – Папа Гуйе, 18 (автогол)

    3:0 – Иван Маркелов, 45

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 14:16
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 сентября 2016, 18:05

      По уровню игры Динамо выглядит лучше многих команд РФПЛ!Что бы это доказать, надо было ли вылетать в ФНЛ?

      1
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 21 сентября 2016, 17:44

      ДИНАМО, МОЛОДЦЫ!!! ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ В РФПЛ!!!

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 сентября 2016, 16:21

      Сколько же здесь идиотов...Хоть состав бы посмотрели.Олухи малолетние.Ростов второй год подряд на кубок дубль посылает.Клоуны вы тупые ))

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Зенит оле оле ола 21 сентября 2016, 17:23

      Обморок,иди ужинать.Я мусор выкинул.Торопись,пока твоя подружка из сарая не пришла.Иначе голодным останешься.

      1
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      Рейтинг: +32

      Denideni 21 сентября 2016, 15:55

      Каждая команда обязана бороться за победу. Не важно на что ставит акцент руководство. На чемпионат или кубок. Любой клуб играет на результат. Это же престиж и авторитет команды.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 21 сентября 2016, 15:53

      Ростову кубок не в жилу,на три разных турнира не разорвутся...

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 21 сентября 2016, 15:26

      У "Ростова" чемпионат в приоритете.

      1
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 21 сентября 2016, 15:22

      Ростов решает вопрос с зарплатами)

      -1
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      Рейтинг: +427

      policepnz 21 сентября 2016, 15:14

      фнл разбушивался! ждем енисей!

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 21 сентября 2016, 15:06

      Ой, тролли ниже, вы че там кукарекаете? Команда играет третим составом, нам этот кубок нахер не всрался в таком графике) Пусть сливают.

      2
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > Зенит оле оле ола 21 сентября 2016, 15:24

      Она не глупая, она по факту. Глупый тут только ты)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 14:56

      Не основной состав выставил Ростов......опять сливает игру.....очень жаль идет деградация клуба, за кубок тоже надо было бы бороться...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > a-rakhmatov 21 сентября 2016, 15:02

      ах-хаа-хаа смешной, Ростов тоже в прошлом году слил кубок и стал вице чемпионом России, ничего так с деградировал, учитывая что до этого за выживание боролся.
      У Ростова в этом году есть ЛЧ, тут можно и РПЛ местами по сливать.

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > FanatSerj 21 сентября 2016, 15:13

      Тебе слив на руку, ты ведь болела ментов?!

      3
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