«Динамо» после первого тайма громит «Ростов» со счетом 3:0

Владимир Рыков стал автором первого гола в матче 1/16 финала Кубка России между «Динамо» и «Ростовом». Защитник забыл мяч в ворота дончан на 6 минуте встречи.

На 18 минуте встречи мяч в свои ворота отправил защитник «Ростова» Папа Гуйе. На 45 минуте гол в ворота ростовчан красивым ударом из-за пределов штрафной забил Иван Маркелов.

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1:0 – Владимир Рыков, 6.

2:0 – Папа Гуйе, 18 (автогол)

3:0 – Иван Маркелов, 45