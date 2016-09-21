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    «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровск» в Кубке России

    Сегодняшний игровой день открывается матчем 1/16 финала Кубка России, в котором «СКА-Хабаровск» будет принимать «Спартак» на своем поле.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 12:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 09:42
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 13:26

      ну вот и третий нарисовался. Теперь будем посмотреть..Интересно,блин! Отыграются?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 13:23

      второй пошёл ..Зе Луиш

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 13:17

      и первый пришёл..гол

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 13:16

      первый пошёл..Промес

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин 21 сентября 2016, 13:14

      как бы Спартак не "привык" так играть, как сейчас играет с Хабаровском....
      а потом и с другими начнёт.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > семечкин 21 сентября 2016, 14:32

      А он и не отвыкал так играть.

      0
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      Рейтинг: +291

      EFR 21 сентября 2016, 12:57

      поменять Щас Зуева и Давыдова,Мелкадзе на промеса,Зе Луиша и Ананидзе.И пойдет игра

      1
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 сентября 2016, 12:54

      Хабаровск победит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 21 сентября 2016, 12:49

      Удачи Хабаровску.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 11:23

      Кубок возьмёт ЦСКА или СКА..

      -1
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      Рейтинг: +295

      dudarik 21 сентября 2016, 11:16

      Пора кубок взять!

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > dudarik 21 сентября 2016, 14:34

      Взяли! Еду для остальных поросят в хлеве.

      0
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