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  • Шалимов: «Плохие слова тренера о своем бывшем клубе называются тявканьем»

Шалимов: «Плохие слова тренера о своем бывшем клубе называются тявканьем»

20 сентября 2016, 23:28
8

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что на данный момент его целью является победа в каждом матче. При этом специалист отметил, что у него не вызывает никакой нервозности приставка «и.о.».

– У Дмитрия Аленичева есть мечта – вернуться в «Спартак» и сделать его чемпионом. О чем вы мечтаете?

– Нет. Все мечтатели плохо заканчивают. Потому что надо не мечтать, а что-то делать.

– Хорошо, не мечта, но цель.

– Побеждать в каждом матче. Настоящий спортсмен играет в футбол именно ради победы. Он тренируется, восстанавливается, залечивает травму не из-за денег, а именно ради победы. Никого не интересует, кем ты был раньше и что ты запланировал себе через год. Если не победишь сегодня, завтра может не быть.

– Вас приставка «и.о» не нервирует?

– Нет. Я бы вообще всех тренеров называл «х.и.о» – хорошо исполняющий обязанности. Тоже самое касается помощников. Потому что, когда становятся главным тренером, часто про свои обязанности забывают.

– Как отнеслись к интервью Дмитрия Аленичева и как оцените его тренерский уровень?

– Скажу так: хороший тренер – этот тот, кто востребован. Он лучше того, кто не имеет практики. И как только ты перестаешь быть действующим тренером и начинаешь плохо говорить о той команде, которую покинул – ты начинаешь тявкать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (8)
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Aztec58
1474404327
"Но внутри клуба начались какие-то интриги, пошла борьба за сферы влияния. Не исключаю, что были силы, которые сознательно топили «Уралан». Понимая, что на следующий год, учитывая финансовые трудности, он просто не потянет в премьер-лиге. - «Уралан» полностью рассчитался с вами? - Нет. Клуб должен. И мне, и всем игрокам. - Много? - Я не получил примерно месячную зарплату. Футболисты-иностранцы - за три месяца. А наши, российские, игроки - по-разному, к кому какое было отношение. - Кирсан Илюмжинов, патрон клуба, как-то объяснил ситуацию? - После окончания сезона я хотел с ним встретиться, задать Кирсану Николаевичу кое-какие вопросы. Но нашлись люди, которые сделали все, чтобы моя встреча с Илюмжиновым не состоялась. - Игорь, а может, и к лучшему, что вы из «Уралана» ушли? Ваш сменщик Леонид Слуцкий получил потом такое хозяйство, что бедного тренера впору только жалеть. - А мне его не жалко. Слуцкий, генеральный директор клуба Шишлов и другие - это все одна компания. Они и плели интриги. Например, Слуцкий метил на мое место. Он был тренером дубля и полностью отделил дублирующий состав от главной команды. Сказал: у нас есть свой турнир и нам тоже нужно решать свои задачи. Забавно, но Слуцкий встретил поддержку у руководства. Короче, он получил то, что хотел. А когда команда пошла ко дну, умыл руки. Ушел." (Интервью И.Шалимова в 2004 году)
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EvgenyP
1474404854
Рубин все-таки проснется.
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nik55
1474434080
хорошо сказал
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Молчуновский
1474442629
А плохие слова тренера о тренере как называются?
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