Шалимов: «Плохие слова тренера о своем бывшем клубе называются тявканьем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что на данный момент его целью является победа в каждом матче. При этом специалист отметил, что у него не вызывает никакой нервозности приставка «и.о.».

– У Дмитрия Аленичева есть мечта – вернуться в «Спартак» и сделать его чемпионом. О чем вы мечтаете?

– Нет. Все мечтатели плохо заканчивают. Потому что надо не мечтать, а что-то делать.

– Хорошо, не мечта, но цель.

– Побеждать в каждом матче. Настоящий спортсмен играет в футбол именно ради победы. Он тренируется, восстанавливается, залечивает травму не из-за денег, а именно ради победы. Никого не интересует, кем ты был раньше и что ты запланировал себе через год. Если не победишь сегодня, завтра может не быть.

– Вас приставка «и.о» не нервирует?

– Нет. Я бы вообще всех тренеров называл «х.и.о» – хорошо исполняющий обязанности. Тоже самое касается помощников. Потому что, когда становятся главным тренером, часто про свои обязанности забывают.

– Как отнеслись к интервью Дмитрия Аленичева и как оцените его тренерский уровень?

– Скажу так: хороший тренер – этот тот, кто востребован. Он лучше того, кто не имеет практики. И как только ты перестаешь быть действующим тренером и начинаешь плохо говорить о той команде, которую покинул – ты начинаешь тявкать.