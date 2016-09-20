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Обамеянг: «Я действительно контактировал с «ПСЖ»

20 сентября 2016, 21:29
1

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что в летнее трансферное окно контактировал с «ПСЖ» на предмет возможного перехода.

«Да, я действительно контактировал с «ПСЖ», но длилось это недолго. Не потому, что я не хотел переезжать в Париж, а по той причине, что клуб решил схитрить. Я сказал им, чтобы они пообщались с моим отцом, однако в «ПСЖ» решили пойти в обход и обратились сразу в «Боруссию». Естественно, та быстро свернула переговоры», – сказал Обамеянг.

Источник: Le Figaro
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига Боруссия Д ПСЖ Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (1)
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ZenitVelikZzzZZZxXxx
1474396471
Ибра за ПСЖ всё пояснил уже) команда уровня своей лиги.
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