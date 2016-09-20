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  • Шалимов: «Мне никто ничего не говорил о сроках и задачах. Я просто работаю»

Шалимов: «Мне никто ничего не говорил о сроках и задачах. Я просто работаю»

20 сентября 2016, 18:44
2

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что общался с бывшим рулевым «быков» Олегом Кононовым лишь один раз после его отставки. Также наставник отметил, что перед ним не стоят никакие сроки и задачи.

«Олег Георгиевич приехал на базу, его поблагодарили за работу, генеральный директор сказал хорошие слова. Тренер пожал всем руку и уехал. Больше мы не общались. Если руководство приняло решение о смене тренера, соответственно, клуб что-то не устраивало и что-то нужно поменять. Попытаюсь сделать. Что касается сроков и задач, мне никто не говорил об этом. Я просто работаю», – заявил Шалимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Кононов Олег
Комментарии (2)
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Aztec58
1474387498
Раз не говорили, значит ты на время, если, конечно, не сотворишь чудо.
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Молчуновский
1474442488
В трудовой записано - кассир в супермаркете "Шестерочка"
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