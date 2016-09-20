Шалимов: «Мне никто ничего не говорил о сроках и задачах. Я просто работаю»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что общался с бывшим рулевым «быков» Олегом Кононовым лишь один раз после его отставки. Также наставник отметил, что перед ним не стоят никакие сроки и задачи.

«Олег Георгиевич приехал на базу, его поблагодарили за работу, генеральный директор сказал хорошие слова. Тренер пожал всем руку и уехал. Больше мы не общались. Если руководство приняло решение о смене тренера, соответственно, клуб что-то не устраивало и что-то нужно поменять. Попытаюсь сделать. Что касается сроков и задач, мне никто не говорил об этом. Я просто работаю», – заявил Шалимов.