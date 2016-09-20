Селюк: «Гвардиола ждет от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, чьим клиентом является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал просьбу тренера горожан Хосепа Гвардиолы извиниться перед ним. По словам агента, он не будет этого делать, а также заявил, что Гвардиола не «суперменеджер».

«Гвардиола ждет от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду. Во-первых, я могу говорить все, что хочу. Во-вторых, не Гвардиола будет за меня решать, когда мне говорить и когда перед кем извиняться. А извиниться за что? За слова о том, что если он выиграет Премьер-лигу, то я буду ему аплодировать, а в случае провала пусть он извиняется перед Туре и Хартом? За эти слова?

Я считаю, что Гвардиола должен извиниться перед Мануэлем Пеллегрини, Хартом и Туре. В Англии еще не вымерли традиции джентльменства, я считаю, что его коллеги не должны ему и руки протягивать. За то, как он подсидел Пелегрини и вел различные игры за его спиной. Он должен извиняться перед Пеллегрини. А не я перед Пепом. Кто такой Гвардиола, чтобы я перед ним извинялся? Суперменеджер? Я его очень хорошо знаю, поверьте мне, он – не суперменеджер», – заявил Селюк.