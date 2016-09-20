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  • Селюк: «Гвардиола ждет от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду»

Селюк: «Гвардиола ждет от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду»

20 сентября 2016, 17:41
21

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, чьим клиентом является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал просьбу тренера горожан Хосепа Гвардиолы извиниться перед ним. По словам агента, он не будет этого делать, а также заявил, что Гвардиола не «суперменеджер».

«Гвардиола ждет от меня извинений? Ха! Но я извиняться не буду. Во-первых, я могу говорить все, что хочу. Во-вторых, не Гвардиола будет за меня решать, когда мне говорить и когда перед кем извиняться. А извиниться за что? За слова о том, что если он выиграет Премьер-лигу, то я буду ему аплодировать, а в случае провала пусть он извиняется перед Туре и Хартом? За эти слова?

Я считаю, что Гвардиола должен извиниться перед Мануэлем Пеллегрини, Хартом и Туре. В Англии еще не вымерли традиции джентльменства, я считаю, что его коллеги не должны ему и руки протягивать. За то, как он подсидел Пелегрини и вел различные игры за его спиной. Он должен извиняться перед Пеллегрини. А не я перед Пепом. Кто такой Гвардиола, чтобы я перед ним извинялся? Суперменеджер? Я его очень хорошо знаю, поверьте мне, он – не суперменеджер», – заявил Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Харт Джо Пеллегрини Мануэль Гвардиола Хосеп
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Doktor Dik
1474382625
Правильно, Дмитрий, пусть он сам извиняется
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KROFF
1474382795
На колени тварь дрожащая!!!
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febris
1474382868
Красава)
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Aztec58
1474383632
Селюк - свидомый мудило.
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Чермындыр
1474386904
Гвардиола всегда был телкой: и когда очканул перед Златаном, и сейчас - обиделся на Селюка, но плохо будет Туре....ой, все....
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Сергей Свояк
1474387417
Вы может и супер-агент, но в историю войдёт его имя...
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Fakel_VRN
1474387446
И вот правда ж! Кто такой Гвардиола и кто такой Селюк)))))) насмешили слона (Пепа) мухой(Селюк)... Селюк еврейское отродие!!
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овертайм
1474389352
селюк красава, изложил все как есть, в англии чтят традиции, это для них очень важно, а пришедший пеп хочет все сделать по своему, пусть у него конечно получится, но если нет, то его с говном съедят, в этом плане маур, пусть его многие и не любят сто очков даст фору гвардиоле)
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Lexx1k
1474393619
яя туре этому отродью еврейскому миллионы в карман принёс, а он ради него просто не может признать даже свою неправоту... был бы яя лет на 5 моложе эта гнида бы жопу пепу целовала, что бы тот сжалился...
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калач
1474394923
еще не родился человек перед которым мог бы извинятся Селюк !!!
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