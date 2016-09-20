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    Гвардиола: «Жду извинений от агента Селюка»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ждет извинений от агента полузащитника Яя Туре Дмитрия Селюка извинений. Российский представитель футболиста позволил себе ряд резких высказываний в адрес специалиста, в частности по поводу не попадания футболиста в заявку на матчи Лиги чемпионов.

    «Яя Туре и Фернандо не готовы сыграть в ближайшем матче против «Суонси». Компани может сыграть. Делф также чувствует себя значительно лучше. Признаться, я жду извинений от агента Селюка, который представляет Туре. Решение исключить Яя из заявки на Лигу чемпионов далось мне не просто, но это вынужденная мера», – заявил Гвардиола.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.09.2016 16:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 23:19

      Не надо было Пепу пиарить это г...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 сентября 2016, 21:05

      Доболтался Селюк. То там болтнет, то там. Надо уметь держать рот на замке.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 сентября 2016, 19:39

      у пепа слишком завышенное эго, даже не знаю у кого больше у него или у маура) посмотрим как он в этом сезоне сыграет в апл может я и поменяю свое мнение по нему, в том плане какой он тренер)

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 20 сентября 2016, 18:37

      И хрюкотали Селюки, как мюмзики в мове

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 сентября 2016, 18:15

      Ранимые какие-то стали))

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 сентября 2016, 17:51

      Ну да, за метлой надо следить. Также как и Райоле.
      Яя подсдулся ещё до прихода Пепа...

      0
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      Рейтинг: +141

      erofey83 20 сентября 2016, 17:13

      Да...держи карман шире)) Селюк только обосрать может

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > erofey83 20 сентября 2016, 23:20

      Увы, это так.

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 20 сентября 2016, 16:40

      Тренеру конечно виднее, и все же, сдались тебе эти извинения...

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