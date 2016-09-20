Гвардиола: «Жду извинений от агента Селюка»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ждет извинений от агента полузащитника Яя Туре Дмитрия Селюка извинений. Российский представитель футболиста позволил себе ряд резких высказываний в адрес специалиста, в частности по поводу не попадания футболиста в заявку на матчи Лиги чемпионов.
«Яя Туре и Фернандо не готовы сыграть в ближайшем матче против «Суонси». Компани может сыграть. Делф также чувствует себя значительно лучше. Признаться, я жду извинений от агента Селюка, который представляет Туре. Решение исключить Яя из заявки на Лигу чемпионов далось мне не просто, но это вынужденная мера», – заявил Гвардиола.