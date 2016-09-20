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    Жонатас: «Мы должны сплотиться, работать, прибавлять»

    Нападающий «Рубина» Жонатас, ставший автором единственного забитого казанцами гола в матче 7-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:4), поделился эмоциями от матча. По словам форварда, футболистам «Рубина» ничего не остается, кроме как забыть этот матч.

    «Сложно говорить после такого результата. 1:4 – это крупное поражение. Сейчас нам нужно проанализировать эту игру и сразу же переходить к следующему поединку. Мы должны сплотиться, работать и прибавлять. Победившая команда всегда играет лучше. Мы просто должны забыть эту игру и прибавить как на общекомандном уровне, так и каждый индивидуально», – заявил Жонатас.

    Источник: ФК «Рубин»

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    20.09.2016 14:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 сентября 2016, 15:39

      А нам только остается надеяться на это...

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      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 сентября 2016, 14:24

      Неожиданно плохой старт, с таким то составом приличным. Яркий пример того, что собрать игроков, это пол дела, даже меньше.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > zarsm 20 сентября 2016, 16:59

      Естественно. Правда вот насчет приличности состава есть сомнения...Рочина за 10 лямов из Гранады...Медленный Жонатас, Лестьен толком не игравший последний год из-за серьезных проблем в семье и т д и т п. Я к тому,что не Халков с Промесами купили.

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